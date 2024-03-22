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Шубкин Евстафий Андреев

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.03.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845 ст.

Отец: Шубкин Андрей Иванов

Мать: Ксения Иванова Шубкина

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 12 оборот и 14 в книге). 01.03.1845г. Д. Елбанской крестьянин Андрей Иванов Шубкин и законная жена Ксения Иванова родился сын Евстафий. Воспреемники -... Показать все
Смерть
Неизвестно
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