Шубкин Евстафий Андреев
Место рождения
Дата рождения01.03.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845 ст.
Отец: Шубкин Андрей Иванов
Мать: Ксения Иванова Шубкина
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 12 оборот и 14 в книге). 01.03.1845г. Д. Елбанской крестьянин Андрей Иванов Шубкин и законная жена Ксения Иванова родился сын Евстафий. Воспреемники -... Показать все
Смерть
Неизвестно