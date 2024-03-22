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Ксения Иванова Шубкина

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.

Сын: Шубкин Евстафий Андреев

Отец ребёнка: Шубкин Андрей Иванов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 12 оборот и 14 в книге). 01.03.1845г. Д. Елбанской крестьянин Андрей Иванов Шубкин и законная жена Ксения Иванова родился сын Евстафий. Воспреемники -... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1854 ст.

Сын: Шубкин Афонасий

Отец ребёнка: не указан

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГАНО 156-1-4915 (г. Новосибирск). Лист 19. 28.12.1854г. деревни Елбанской у вдовы крестьянской жены Ксении Ивановой Шубкиной родился Афонасий. Восприемники государственный крестьянин Иван Петров Бе... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1862

Сын: Шубкин Афонасий

Отец ребёнка: не указан

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГАНО 156-1-4915а (г. Новосибирск). д. Елбанской вдовы крестьянской жены Ксении Ивановой Шубкиной. Восприемники крестьянин Никифор Петров Белоусов и крестьянская жена анна Николаева Баушкина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Феофан Андреев

Отец ребёнка: Шубкин Андрей Иванов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Алексей Андреев

Отец ребёнка: Шубкин Андрей Иванов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубкина Домна

Отец ребёнка: не указан

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Указана в восприемниках в 1867 году
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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