Ксения Иванова Шубкина
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.
Отец ребёнка: Шубкин Андрей Иванов
170-9-237 (ГАТО, г. Томск). Лист 878 на ФС (лист 12 оборот и 14 в книге). 01.03.1845г. Д. Елбанской крестьянин Андрей Иванов Шубкин и законная жена Ксения Иванова родился сын Евстафий. Воспреемники -... Показать все
Рождение ребёнка
28.12.1854 ст.
Сын: Шубкин Афонасий
ГАНО 156-1-4915 (г. Новосибирск). Лист 19. 28.12.1854г. деревни Елбанской у вдовы крестьянской жены Ксении Ивановой Шубкиной родился Афонасий. Восприемники государственный крестьянин Иван Петров Бе... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1862
Сын: Шубкин Афонасий
ГАНО 156-1-4915а (г. Новосибирск). д. Елбанской вдовы крестьянской жены Ксении Ивановой Шубкиной. Восприемники крестьянин Никифор Петров Белоусов и крестьянская жена анна Николаева Баушкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубкин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубкин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубкина Домна
Указана в восприемниках в 1867 году
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шубкин Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно