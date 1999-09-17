(Наумова) Анна
Место рождения
Дата рождения15.01.1920
Дата смерти17.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1920
Отец: Наумов Селиверстр
Мать: Матрёна
Место жительства
1934
приехала к отцу
Рождение ребёнка
26.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докучаев Михаил
Рождение ребёнка
12.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Докучаев Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1999
забрюшинная саркома во внутренние органы и л/узлы