(Наумова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Анна

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Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

15.01.1920

Дата смерти

17.09.1999

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1920

Отец: Наумов Селиверстр

Мать: Матрёна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
1934
Серов, Серовский, Свердловская область
приехала к отцу
Рождение ребёнка
26.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докучаев Михаил

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Докучаев Михаил

Серов, Серовский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
17.09.1999
Серов, Серовский, Свердловская область
забрюшинная саркома во внутренние органы и л/узлы
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