Докучаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1913

Дата смерти

?.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Серов, Серовский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
?.12.1998
Серов, Серовский, Свердловская область
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