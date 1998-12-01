Докучаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1913
Дата смерти?.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
12.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1998