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(Душина) Матрёна

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

09.04.1896

Дата смерти

07.01.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
02.11.1912

Муж: Наумов Селиверстр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.05.1914

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Наумов Селиверстр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Поликарпова Екатерина

Отец ребёнка: Наумов Селиверстр

Рождение ребёнка
15.01.1920

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Наумов Селиверстр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Наумов Алексей

Отец ребёнка: Наумов Селиверстр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.05.1923

Сын: Наумов Яков

Отец ребёнка: Наумов Селиверстр

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
07.01.1925
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