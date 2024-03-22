(Душина) Матрёна
Место рождения
Дата рождения09.04.1896
Дата смерти07.01.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1896
Бракосочетание
02.11.1912
Муж: Наумов Селиверстр
Рождение ребёнка
25.05.1914
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Наумов Селиверстр
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Поликарпова Екатерина
Отец ребёнка: Наумов Селиверстр
Рождение ребёнка
15.01.1920
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Наумов Селиверстр
Рождение ребёнка
1922
Сын: Наумов Алексей
Отец ребёнка: Наумов Селиверстр
Рождение ребёнка
08.05.1923
Сын: Наумов Яков
Отец ребёнка: Наумов Селиверстр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1925