Сальников Яков Васильевич Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Яков Васильевич Павлович

Сальников Яков Васильевич Павлович

Место рождения

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Сальников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Сальников Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Сальникова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Старая дева ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Сальников Кирилл Яковлевич

Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна

Самара, Самара, Самарская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Анна Трифоновна

Смерть
1758
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close