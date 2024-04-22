Сальников Яков Васильевич Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1684
Дата смерти1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1684
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Сальников Семен Яковлевич
Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Сальникова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна
Старая дева ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 лист
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Сальников Кирилл Яковлевич
Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна
Самара, Самара, Самарская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 38 оборот
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Сальникова Анна Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1758