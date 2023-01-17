село Свищевка, село Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Свищевка

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1792Свищевка (Новотроицкое), с. вл.при рч. Чембаре.2513117417410Церковь православная 1. Базар. Поташных заводов 2. Салотопня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Свищевская волость
995. Свищевка, село бывшее владельческое и государственное, при речке Б. Чембаре, дворов 195, жителей 1179, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
47247Свищевкасело52°51'43°45'N-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Балкашинский сельсовет
56612403146с Свищевкасело
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