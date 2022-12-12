Агафия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Дмитрий Козмич

Отец ребёнка: Козма Матвеевич

Харитонцево, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1741

Дочь: Матрона Козминична

Отец ребёнка: Козма Матвеевич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Козминична

Отец ребёнка: Козма Матвеевич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Козминична

Отец ребёнка: Козма Матвеевич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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