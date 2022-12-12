Агафия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Дмитрий Козмич
Отец ребёнка: Козма Матвеевич
Харитонцево, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1741
Дочь: Матрона Козминична
Отец ребёнка: Козма Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Козминична
Отец ребёнка: Козма Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Козминична
Отец ребёнка: Козма Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно