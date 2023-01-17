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Матрона Козминична

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Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.11.1733

Пол

Женский

Отец

1698 г.р.

Мать

1704 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козма Матвеевич

Мать: Агафия Евдокимовна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
23.11.1733
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
23.11.1733
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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