Козма Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Между 1742 и 1774

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Матвей Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Пелагия Козминична

Мать ребёнка: не указана

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Дмитрий Козмич

Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна

Харитонцево, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1741

Дочь: Матрона Козминична

Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Козминична

Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Козминична

Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1742 и 1774
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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