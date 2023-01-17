Козма Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиМежду 1742 и 1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Матвей Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Пелагия Козминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Дмитрий Козмич
Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна
Харитонцево, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1741
Дочь: Матрона Козминична
Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Козминична
Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Козминична
Мать ребёнка: Агафия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1742 и 1774