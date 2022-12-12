Екатерина Козминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.11.1733
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козма Матвеевич
Мать: Агафия Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
24.11.1733
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
24.11.1733