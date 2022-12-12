Арзамасцева (Финошина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева (Финошина) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1919

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1919

Отец: не указан

Мать: Финошина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1944

Дочь: Серкова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Сергей

Рождение ребёнка
03.03.1960

Сын: Арзамасцев Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Сергей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасцев Сергей

Смерть
2001
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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