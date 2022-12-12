Арзамасцева (Финошина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1919
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1919
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.02.1944
Дочь: Серкова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Сергей
Рождение ребёнка
03.03.1960
Сын: Арзамасцев Олег Сергеевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арзамасцев Сергей
Смерть
2001