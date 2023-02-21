Финошина Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1889
Дата смерти22.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1910
Отец ребёнка: Финошин Михаил
Новопавловка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1915
Отец ребёнка: Финошин Михаил
Рождение ребёнка
?.11.1917
Дочь: Прокофьева Полина Михайловна
Отец ребёнка: Финошин Михаил
Рождение ребёнка
13.02.1919
Дочь: Арзамасцева Александра Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.05.1966
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область