Финошина Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финошина Антонина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1889

Дата смерти

22.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Финошин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Финошин Михаил

Новопавловка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1915

Сын: Финошин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Финошин Михаил

Рождение ребёнка
?.11.1917

Дочь: Прокофьева Полина Михайловна

Отец ребёнка: Финошин Михаил

Рождение ребёнка
13.02.1919

Дочь: Арзамасцева Александра Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.05.1966
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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