Финошин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1910
Мать ребёнка: Финошина Антонина Петровна
Новопавловка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1915
Мать ребёнка: Финошина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
?.11.1917
Дочь: Прокофьева Полина Михайловна
Мать ребёнка: Финошина Антонина Петровна
Смерть
Неизвестно