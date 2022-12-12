Финошин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финошин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1910

Сын: Финошин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Финошина Антонина Петровна

Новопавловка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1915

Сын: Финошин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Финошина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
?.11.1917

Дочь: Прокофьева Полина Михайловна

Мать ребёнка: Финошина Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно
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