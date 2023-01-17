Арзамасцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1944
Дочь: Серкова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Арзамасцева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
03.03.1960
Сын: Арзамасцев Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Арзамасцева Александра Михайловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно