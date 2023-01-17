Арзамасцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1944

Дочь: Серкова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Арзамасцева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
03.03.1960

Сын: Арзамасцев Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Арзамасцева Александра Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзамасцева Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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