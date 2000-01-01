Канаев Виктор Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.196
Дочь: Канаева Макаренко Галина Викторовна
Мать ребёнка: Канаева Нина
Рождение
1939
Отец: Канаев Аким Алексеевич
Мать: Канаева Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канаев Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Канаева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канаева Нина
Смерть
Неизвестно