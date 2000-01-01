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Канаев Виктор Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.196

Дочь: Канаева Макаренко Галина Викторовна

Мать ребёнка: Канаева Нина

Рождение
1939

Отец: Канаев Аким Алексеевич

Мать: Канаева Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канаев Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Канаева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канаева Нина

Смерть
Неизвестно
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