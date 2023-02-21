Канаева Макаренко Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева Макаренко Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.196

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.196

Отец: Канаев Виктор Акимович

Мать: Канаева Нина

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