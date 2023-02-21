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Канаева Макаренко Галина Викторовна
Канаева Макаренко Галина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.196
Пол
Женский
Отец
Канаев Виктор Акимович
1939 г.р.
Мать
Канаева Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.196
Отец:
Канаев Виктор Акимович
Мать:
Канаева Нина
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