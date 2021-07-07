Канаева Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1941
Дочь: Поблагуева Канаева Анна Акимовна
Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канаева Марченко Таисья Акимовна
Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канаева Нефедова Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канаева Веремская Вера Акимовна
Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канаев Александр Акимович
Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канаев Яков Акимович
Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич
Смерть
?.06.1981