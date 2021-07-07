Канаева Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Канаев Виктор Акимович

Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1941

Дочь: Поблагуева Канаева Анна Акимовна

Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канаева Марченко Таисья Акимовна

Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канаева Нефедова Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канаева Веремская Вера Акимовна

Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канаев Александр Акимович

Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канаев Яков Акимович

Отец ребёнка: Канаев Аким Алексеевич

Смерть
?.06.1981
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