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Nenonen Niilo

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Место рождения

Peijonniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

16.09.1794

Дата смерти

07.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1794

Отец: Nenonen Lars

Мать: Nenonen Catharina

Peijonniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
30.03.1817

Жена: Nenonen Katariina

Рождение ребёнка
18.01.1818

Дочь: Nenonen Kaisa

Мать ребёнка: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.01.1820

Дочь: Nenonen Kristiina

Мать ребёнка: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.01.1822

Дочь: Reeta

Мать ребёнка: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1824

Дочь: Pitkänen Anna

Мать ребёнка: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.12.1826

Дочь: Maria

Мать ребёнка: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
07.01.1872
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
17.01.1872
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