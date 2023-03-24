Nenonen Niilo
Место рожденияPeijonniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения16.09.1794
Дата смерти07.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1794
Отец: Nenonen Lars
Мать: Nenonen Catharina
Peijonniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
30.03.1817
Жена: Nenonen Katariina
Рождение ребёнка
18.01.1818
Дочь: Nenonen Kaisa
Мать ребёнка: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.01.1820
Дочь: Nenonen Kristiina
Мать ребёнка: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.01.1822
Дочь: Reeta
Мать ребёнка: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.03.1824
Дочь: Pitkänen Anna
Мать ребёнка: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.12.1826
Дочь: Maria
Мать ребёнка: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
07.01.1872
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
17.01.1872