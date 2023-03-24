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Nenonen (Nenonen) Kaisa

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Место рождения

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

18.01.1818

Дата смерти

24.02.1889

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1818

Отец: Nenonen Niilo

Мать: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
28.03.1841

Муж: Käki Petter

Смерть
24.02.1889
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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