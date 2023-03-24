Nenonen (Nenonen) Kaisa
Место рожденияUusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения18.01.1818
Дата смерти24.02.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1818
Отец: Nenonen Niilo
Мать: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
28.03.1841
Муж: Käki Petter
Смерть
24.02.1889
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя