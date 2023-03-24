(Nenonen) Reeta
Место рожденияUusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения09.01.1822
Дата смерти1826
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1822
Отец: Nenonen Niilo
Мать: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1826
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя