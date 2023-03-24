(Nenonen) Reeta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Nenonen) Reeta

(Nenonen) Reeta

avatar

Место рождения

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

09.01.1822

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1822

Отец: Nenonen Niilo

Мать: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
1826
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close