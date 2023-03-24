Pitkänen (Nenonen) Anna
Место рожденияUusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения21.03.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1824
Отец: Nenonen Niilo
Мать: Nenonen Katariina
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
01.04.1849
Рождение ребёнка
15.11.1851
Сын: Pitkänen Samuli Samulinpoika
Отец ребёнка: Pitkänen Samuli Samulinpoika
Смерть
Неизвестно