Pitkänen (Nenonen) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pitkänen (Nenonen) Anna

Место рождения

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

21.03.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1824

Отец: Nenonen Niilo

Мать: Nenonen Katariina

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
01.04.1849

Муж: Pitkänen Samuli Samulinpoika

Рождение ребёнка
15.11.1851

Сын: Pitkänen Samuli Samulinpoika

Отец ребёнка: Pitkänen Samuli Samulinpoika

Смерть
Неизвестно
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