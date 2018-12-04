Pitkänen Samuli Samulinpoika
Место рожденияKemie, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения04.12.1821
Дата смерти06.06.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Kemie, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
01.04.1849
Жена: Pitkänen Anna
Рождение ребёнка
15.11.1851
Сын: Pitkänen Samuli Samulinpoika
Мать ребёнка: Pitkänen Anna
Смерть
06.06.1887
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя