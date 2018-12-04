Pitkänen Samuli Samulinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pitkänen Samuli Samulinpoika

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Место рождения

Kemie, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

04.12.1821

Дата смерти

06.06.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Kemie, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
01.04.1849

Жена: Pitkänen Anna

Рождение ребёнка
15.11.1851

Сын: Pitkänen Samuli Samulinpoika

Мать ребёнка: Pitkänen Anna

Смерть
06.06.1887
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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