Бельтюгова (Токарева) Ирина Артемьева
Место рождениядер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Шулепова Васса Игнатьева
Отец ребёнка: Бельтюгов Игнатий Семенов
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Бельтюгов Игнатий Семенов
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Бельтюгов Игнатий Семенов
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния