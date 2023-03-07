Бельтюгова (Токарева) Ирина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюгова (Токарева) Ирина Артемьева

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Место рождения

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Токарев Артемий Григорьев

Мать: Токарева Овдотья Филиппова

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Шулепова Васса Игнатьева

Отец ребёнка: Бельтюгов Игнатий Семенов

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Бельтюгов Антон Игнатьев

Отец ребёнка: Бельтюгов Игнатий Семенов

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Бельтюгов Семен Игнатьев

Отец ребёнка: Бельтюгов Игнатий Семенов

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельтюгов Игнатий Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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