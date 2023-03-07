Бельтюгов Игнатий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюгов Игнатий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Бельтюгов Семен (Софронов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Шулепова Васса Игнатьева

Мать ребёнка: Бельтюгова Ирина Артемьева

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Бельтюгов Антон Игнатьев

Мать ребёнка: Бельтюгова Ирина Артемьева

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Бельтюгов Семен Игнатьев

Мать ребёнка: Бельтюгова Ирина Артемьева

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельтюгова Ирина Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1760
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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