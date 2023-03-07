Бельтюгов Игнатий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Бельтюгов Семен (Софронов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Шулепова Васса Игнатьева
Мать ребёнка: Бельтюгова Ирина Артемьева
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Бельтюгова Ирина Артемьева
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Бельтюгова Ирина Артемьева
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1760
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя