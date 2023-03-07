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Бельтюгов Семен (Софронов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Бельтюгов Федор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Бельтюгов Максим Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Бельтюгов Игнатий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Бельтюгов Филипп Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1748
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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