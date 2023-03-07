Бельтюгов Семен (Софронов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смерти1748
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Бельтюгов Игнатий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1748
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя