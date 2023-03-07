Бельтюгов Максим Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюгов Максим Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Бельтюгов Семен (Софронов)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1762
поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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