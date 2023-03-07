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Бельтюгов Семен Игнатьев

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Место рождения

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Бельтюгов Игнатий Семенов

Мать: Бельтюгова Ирина Артемьева

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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