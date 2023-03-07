Токарева Овдотья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Овдотья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Токарев Григорий Артемьев

Отец ребёнка: Токарев Артемий Григорьев

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Бельтюгова Ирина Артемьева

Отец ребёнка: Токарев Артемий Григорьев

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Лукерья Артемьева

Отец ребёнка: Токарев Артемий Григорьев

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Токарев Фома Артемьев

Отец ребёнка: Токарев Артемий Григорьев

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Токарев Федор Артемьев

Отец ребёнка: Токарев Артемий Григорьев

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Артемий Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722
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