Курбатов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти13.10.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1820
Сын: Курбатов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Курбатова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Курбатова Елисавета Михайловна
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Курбатов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна
Смерть
13.10.1877