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Курбатов Михаил Петрович

Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Курбатов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Курбатова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Курбатова Елисавета Михайловна

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Курбатов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Курбатова Прасковья Павловна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
13.10.1877
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
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