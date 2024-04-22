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Курбатов Григорий Михайлович

Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

19.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Курбатов Михаил Петрович

Мать: Курбатова Прасковья Павловна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.05.1864

Сын: Курбатов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1871

Сын: Курбатов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.03.1885

Сын: Курбатов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Курбатова Мария Иоанновна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Николай родился в семье юрьевских мещан
Смерть
19.01.1909
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