Саберова (Фейзуллина) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаберова (Фейзуллина) Марьям

Саберова (Фейзуллина) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1916

Дата смерти

22.05.1990

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1916

Отец: Фейзуллин Хайрулла

Мать: Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Рǝшит

Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саберова) Наҗия

Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман

Бракосочетание
Около 1934

Муж: Сабиров Фейзрахман

Рождение ребёнка
10.10.1938

Сын: Саберов Мухаррям

Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман

Рождение ребёнка
06.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фейзрахман

Смерть
22.05.1990
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.