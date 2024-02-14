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Саберов Мухаррям

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

10.10.1938

Дата смерти

08.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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1982 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938

Отец: Сабиров Фейзрахман

Мать: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Рождение ребёнка
17.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова (Алимова) Рǝшидǝ

Рождение ребёнка
25.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова (Алимова) Рǝшидǝ

Рождение ребёнка
29.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова (Алимова) Рǝшидǝ

Рождение ребёнка
01.05.1982

Дочь: (Саберова) Зǝкия

Мать ребёнка: Саберова (Алимова) Рǝшидǝ

Смерть
08.01.1987

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