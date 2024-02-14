Саберов Мухаррям
Место рожденияБольшое Рыбушкино, Россия
Дата рождения10.10.1938
Дата смерти08.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938
Отец: Сабиров Фейзрахман
Рождение ребёнка
17.02.1970
Рождение ребёнка
25.08.1973
Рождение ребёнка
29.03.1980
Рождение ребёнка
01.05.1982
Дочь: (Саберова) Зǝкия
Мать ребёнка: Саберова (Алимова) Рǝшидǝ
Смерть
08.01.1987