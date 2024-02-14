Сабиров Фейзрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров Фейзрахман

Место рождения

Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

10.09.1910

Дата смерти

13.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910

Отец: Сабиров Аляутдин

Мать: Сабирова (Калидуллова) Сǝрбиҗан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Рǝшит

Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саберова) Наҗия

Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Военная награда
Неизвестно
Сабиров Фейзрахман Аляутдинович В архив Дата рождения __.__.1910 Место рождения Арзамаская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Б. Рыбушкино Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив Ц... Показать все
Бракосочетание
Около 1934

Жена: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Рождение ребёнка
10.10.1938

Сын: Саберов Мухаррям

Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Рождение ребёнка
06.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Смерть
13.07.1988

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