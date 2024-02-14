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Фейзуллин Хайрулла

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

14.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Фейзулла

Мать: Шарифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фейзуллин Сǝмиулла

Мать ребёнка: Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фейзуллин Хасан

Мать ребёнка: Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: Саберова (Фейзуллина) Марьям

Мать ребёнка: Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Зубаирова (Фейзуллина) Фатима

Мать ребёнка: Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Смерть
14.09.1952
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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