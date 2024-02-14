Зубаирова (Фейзуллина) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаирова (Фейзуллина) Фатима

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Фейзуллин Хайрулла

Мать: Фейзулина (Сагыйтова) Хатимǝ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Зэйнелбэшэр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Зэйнелбэшэр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Зэйнелбэшэр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Зэйнелбэшэр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаиров Зэйнелбэшэр

Смерть
Около 2015
Похороны
Неизвестно

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