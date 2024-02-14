Зубаирова (Фейзуллина) Фатима
Место рожденияБольшое Рыбушкино, Россия
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиОколо 2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Фейзуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубаиров Зэйнелбэшэр
Смерть
Около 2015
Похороны
Неизвестно