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Мамыкинъ Федосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мамыкинъ Алексѣй

Мать: Мамыкина Наталія

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мамыкинъ Дементій

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Бракосочетание
16.08.1892

Жена: Мамыкина Зиновія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1893

Сын: Мамыкинъ Илья

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1895

Дочь: Мамыкина Стефанида

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мамыкина Анастасія

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Рождение ребёнка
16.04.1899

Сын: Мамыкинъ Василій

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мамыкинъ Александръ

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Рождение ребёнка
11.01.1905

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Мамыкинъ Петръ

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1911

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
1922
Причина смерти: расстрелян
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