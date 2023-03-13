Мамыкинъ Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мамыкинъ Алексѣй
Мать: Мамыкина Наталія
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мамыкинъ Дементій
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Бракосочетание
16.08.1892
Жена: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
16.07.1893
Сын: Мамыкинъ Илья
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
02.11.1895
Дочь: Мамыкина Стефанида
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мамыкина Анастасія
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Мамыкинъ Василій
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
1901
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мамыкинъ Александръ
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
11.01.1905
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Мамыкинъ Петръ
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Рождение ребёнка
13.04.1911
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мамыкина Зиновія
Смерть
1922
Причина смерти: расстрелян