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Мамыкинъ Дементій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Мамыкинъ Федосей

Мать: Мамыкина Зиновія