Григорьева (Мамыкина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения17.11.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1854
Отец: Мамыкинъ Алексѣй
Мать: Мамыкина Наталія
Рождение ребёнка
1883
Сын: Григорьевъ Петръ
Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Григорьева Наталія
Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей
Рождение ребёнка
09.05.1893
Сын: Григорьевъ Николай
Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
06.10.1895
Сын: Григорьева Пелагѣя
Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей
хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
06.10.1895
Сын: Григорьевъ Алексѣй
Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей
хуторъ Покровскій