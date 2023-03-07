Григорьева (Мамыкина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Мамыкина) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.11.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1854

Отец: Мамыкинъ Алексѣй

Мать: Мамыкина Наталія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Григорьевъ Петръ

Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Григорьева Наталія

Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей

Рождение ребёнка
09.05.1893

Сын: Григорьевъ Николай

Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
06.10.1895

Сын: Григорьева Пелагѣя

Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей

хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
06.10.1895

Сын: Григорьевъ Алексѣй

Отец ребёнка: Григорьевъ Андрей

хуторъ Покровскій
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