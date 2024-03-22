Калинина (Мамыкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Мамыкина) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.07.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1858

Отец: Мамыкинъ Алексѣй

Мать: Мамыкина Наталія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Калининъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Калининъ Игнатій

Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Калининъ Адрианъ

Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
23.08.1892

Муж: Калининъ Дмитрій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Калининъ Александръ

Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій

Рождение ребёнка
26.02.1894

Сын: Калининъ Герасимъ

Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій

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