Калинина (Мамыкина) Анна
Место рождения
Дата рождения17.07.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1858
Отец: Мамыкинъ Алексѣй
Мать: Мамыкина Наталія
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калининъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1887
Сын: Калининъ Игнатій
Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1890
Сын: Калининъ Адрианъ
Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій
Бракосочетание
23.08.1892
Муж: Калининъ Дмитрій
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892
Сын: Калининъ Александръ
Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій
Рождение ребёнка
26.02.1894
Сын: Калининъ Герасимъ
Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Калининъ Дмитрій