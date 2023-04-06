Куликовская, Ефимова, Берестнева (Воробьева) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовская, Ефимова, Берестнева (Воробьева) Елена Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.06.1960

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1960

Отец: Воробьев Павел Михаилович

Мать: Воробьева Инесса Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.10.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2011
Москва, город федерального значения Москва
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