Куликовская, Ефимова, Берестнева (Воробьева) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения20.06.1960
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1960
Бракосочетание
25.10.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2011