Воробьева (Ермолаева) Инесса Александровна
Место рождения
Дата рождения25.08.1933
Дата смерти10.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1933
Рождение ребёнка
26.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Павел Михаилович
Рождение ребёнка
20.06.1960
Дочь: Куликовская, Ефимова, Берестнева Елена Павловна
Отец ребёнка: Воробьев Павел Михаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2020
Похороны
Неизвестно