Воробьева (Ермолаева) Инесса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Ермолаева) Инесса Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.08.1933

Дата смерти

10.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1933

Отец: Ермолаев Александр Петрович

Мать: Ермолаева Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Павел Михаилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1960

Дочь: Куликовская, Ефимова, Берестнева Елена Павловна

Отец ребёнка: Воробьев Павел Михаилович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Павел Михаилович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.06.2020
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва