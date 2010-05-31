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Воробьев Павел Михаилович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.08.1932

Дата смерти

31.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Воробьева Мария Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Инесса Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1960

Дочь: Куликовская, Ефимова, Берестнева Елена Павловна

Мать ребёнка: Воробьева Инесса Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Инесса Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.05.2010
Москва, город федерального значения Москва
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