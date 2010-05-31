Воробьев Павел Михаилович
Место рождения
Дата рождения20.08.1932
Дата смерти31.05.2010
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Инесса Александровна
Рождение ребёнка
20.06.1960
Дочь: Куликовская, Ефимова, Берестнева Елена Павловна
Мать ребёнка: Воробьева Инесса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2010