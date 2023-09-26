Мезенцев Герасим Финогенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Мезенцев Финоген Панкратович
Мать: Мезенцева Ирина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мезенцев Пимен Герасимович
Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мезенцев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефросиния Герасимовна
Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мезенцев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мезенцев Егор Герасимович
Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855