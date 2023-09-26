Мезенцев Герасим Финогенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев Герасим Финогенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Мезенцев Финоген Панкратович

Мать: Мезенцева Ирина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мезенцев Пимен Герасимович

Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мезенцев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефросиния Герасимовна

Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мезенцев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мезенцев Егор Герасимович

Мать ребёнка: Мезенцева Евдокия Марковна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1855
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