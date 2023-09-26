Мезенцев Финоген Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мезенцев Василий Финогенович
Мать ребёнка: Мезенцева Ирина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мезенцева Мария Финогеновна
Мать ребёнка: Мезенцева Ирина
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мезенцев Герасим Финогенович
Мать ребёнка: Мезенцева Ирина
Работа или профессия
Неизвестно