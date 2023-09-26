Мезенцев Финоген Панкратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев Финоген Панкратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Мезенцев Панкрат Максимович

Мать: Мезенцева Мелания Мелентьевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мезенцев Василий Финогенович

Мать ребёнка: Мезенцева Ирина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мезенцева Мария Финогеновна

Мать ребёнка: Мезенцева Ирина

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мезенцев Герасим Финогенович

Мать ребёнка: Мезенцева Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
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