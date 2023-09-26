Мезенцева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мезенцев Василий Финогенович

Отец ребёнка: Мезенцев Финоген Панкратович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мезенцева Мария Финогеновна

Отец ребёнка: Мезенцев Финоген Панкратович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мезенцев Герасим Финогенович

Отец ребёнка: Мезенцев Финоген Панкратович

Работа или профессия
Неизвестно
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