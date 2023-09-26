Мезенцева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мезенцев Василий Финогенович
Отец ребёнка: Мезенцев Финоген Панкратович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мезенцева Мария Финогеновна
Отец ребёнка: Мезенцев Финоген Панкратович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мезенцев Герасим Финогенович
Отец ребёнка: Мезенцев Финоген Панкратович
Работа или профессия
Неизвестно