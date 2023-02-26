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Зенин Михаил Архипов

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Зенин Архип

Мать: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Зенин Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зенин Константин Михайлов

Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837

Сын: Зенин Никанор Михайлов

Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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