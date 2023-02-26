Зенин Михаил Архипов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Зенин Архип
Мать: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зенин Константин Михайлов
Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837
Мать ребёнка: Зенина Мария Ефимова
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно