Зенин Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенин Архип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Зенин Родион Архипов

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Зенин Михаил Архипов

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Зенин Ермолай (Архипов)

Мать ребёнка: ?

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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