Зенин Ермолай (Архипов)
Место рожденияс.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: Зенин Архип
Мать: ?
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1829
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.01.1832
Дочь: Карпушина Анастасия Ермолаева
Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Ермолаева
Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева
Рождение ребёнка
27.07.1839
Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1841
Дочь: Анисия Ермолаева
Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
До 1844
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно