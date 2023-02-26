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Зенин Ермолай (Архипов)

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Место рождения

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Зенин Архип

Мать: ?

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1829

Жена: Зенина Степанида Васильева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.01.1832

Дочь: Карпушина Анастасия Ермолаева

Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария Ермолаева

Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева

Рождение ребёнка
27.07.1839

Сын: Зенин Василий Ермолаев

Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1841

Дочь: Анисия Ермолаева

Мать ребёнка: Зенина Степанида Васильева

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
До 1844
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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