Карпушина (Зенина) Анастасия Ермолаева
Место рожденияс.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения01.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Стефанида Иларионова
Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.04.1851
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Екатерина Илларионова
Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1857
Сын: Карпушин Василий Илларионов
Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1859
Дочь: Вера Илларионова
Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно