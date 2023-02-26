Карпушина (Зенина) Анастасия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушина (Зенина) Анастасия Ермолаева

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Место рождения

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

01.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832

Отец: Зенин Ермолай (Архипов)

Мать: Зенина Степанида Васильева

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Стефанида Иларионова

Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.04.1851

Муж: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Екатерина Илларионова

Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1857

Сын: Карпушин Василий Илларионов

Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1859

Дочь: Вера Илларионова

Отец ребёнка: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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